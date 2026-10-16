Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Logitech2575132Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gehaltserhöhung abgelehnt? So sollten Arbeitnehmer reagieren
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Suche...

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Vormittag Boden gut

SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Vormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 58,70 EUR.

SMA Solar
53.34 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 58,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 58,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'453 SMA Solar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,44 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,68 EUR ab. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 170,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht


Bildquelle: SMA Solar
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.