SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Vormittag Boden gut

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 58,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 58,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'453 SMA Solar-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,44 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,68 EUR ab. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 170,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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