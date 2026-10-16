SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 58,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 59,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,05 EUR. Bisher wurden heute 37'429 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 21,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 21,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 167,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht