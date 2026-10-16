SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag fester

Die SMA Solar-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 58,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 59,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 22'527 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 170,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. SMA Solar veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,04 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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