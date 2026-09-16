SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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16.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 55,30 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 55,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 54,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13'080 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,14 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,58 Prozent.
Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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