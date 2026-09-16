SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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16.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,20 EUR.
Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 55,20 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 54,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'994 SMA Solar-Aktien.
Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 21,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 20,14 EUR. Abschläge von 63,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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