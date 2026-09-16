SMA Solar Aktie News: SMA Solar gibt am Mittag ab

Die SMA Solar-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 54,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 54,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27'761 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. 29,25 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,14 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 171,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.08.2026. Das EPS lag bei 2,14 EUR. Im letzten Jahr hatte SMA Solar einen Gewinn von -1,38 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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