SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Keller

Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,4 Prozent auf 56,05 EUR abwärts. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 56,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14'356 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 20,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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