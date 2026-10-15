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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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15.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 57,05 EUR.

SMA Solar
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Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,8 Prozent auf 57,05 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,75 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,50 EUR. Zuletzt wechselten 124'259 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 163,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 3,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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