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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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15.10.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Donnerstagmittag tief

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Donnerstagmittag tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 57,30 EUR.

SMA Solar
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 57,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 55,75 EUR. Bei 58,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 72'012 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 18,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 21,68 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 164,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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