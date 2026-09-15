SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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15.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 57,00 EUR ab.
Um 09:28 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 57,00 EUR ab. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 57,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'087 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 24,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (18,46 EUR). Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 208,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 345.69 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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