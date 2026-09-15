SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die SMA Solar-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 56,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 56,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26'123 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 20,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 67,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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