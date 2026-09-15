SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 56,50 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 56,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SMA Solar-Aktie bei 56,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26'123 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 20,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 67,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend (EQS Group)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: CEO Absent Due to Illness (EQS Group)
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)