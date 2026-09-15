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15.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 56,70 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 56,70 EUR ab. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'055 SMA Solar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 24,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 18,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.08.2026. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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