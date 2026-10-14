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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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14.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittwochvormittag an

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 62,90 EUR.

SMA Solar
56.90 CHF -1.39%
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Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,60 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 5'105 Aktien.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 11,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 190,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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