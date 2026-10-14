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14.10.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Mittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Mittag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 63,40 EUR.

SMA Solar
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 63,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 64,20 EUR. Bei 62,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 21'487 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 11,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 21,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357.15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 345.69 Mio. EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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