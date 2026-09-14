SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag ins Minus

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 56,70 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 56,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'409 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit einem Zuwachs von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2025 bei 17,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 68,82 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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