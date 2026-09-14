SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag ins Minus
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 56,70 EUR nach.
Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 56,70 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 56,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'409 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Mit einem Zuwachs von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2025 bei 17,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 68,82 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26