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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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14.09.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 57,45 EUR.

SMA Solar
54.88 CHF -1.34%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 57,45 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 57,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'201 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 18,74 Prozent niedriger. Am 13.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 69,23 Prozent wieder erreichen.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,21 Prozent zurück. Hier wurden 345.69 Mio. EUR gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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