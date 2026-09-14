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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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14.09.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag tiefrot

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 55,65 EUR ab.

SMA Solar
54.88 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 55,65 EUR abwärts. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,65 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,60 EUR. Zuletzt wechselten 22'766 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 68,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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