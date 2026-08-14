SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Einbussen

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 56,50 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 56,50 EUR. Bei 58,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6'941 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,13 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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