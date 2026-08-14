SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die SMA Solar-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,25 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,95 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 55,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'359 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,37 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,55 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. Am 13.08.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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