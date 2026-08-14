SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 58,10 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,75 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,20 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 26'514 Aktien.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,94 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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