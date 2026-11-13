SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von SMA Solar

Die SMA Solar-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 47,76 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 47,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 9'151 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,03 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,60 EUR ab. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 79,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. SMA Solar liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 474.09 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umgesetzt.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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