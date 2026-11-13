SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die SMA Solar-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,2 Prozent auf 44,80 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 44,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,00 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118'177 Stück gehandelt.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 57,81 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,60 EUR am 13.11.2025. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 68,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 12.11.2026. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 474.09 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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