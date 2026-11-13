SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SMA Solar

Um 12:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 47,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 46,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 66'180 Stück.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 50,17 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 12.11.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 474.09 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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