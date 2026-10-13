SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 58,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 58,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'805 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 20,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 345.69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,21 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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