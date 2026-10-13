SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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13.10.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 62,60 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 62,95 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 58,85 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 82'993 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2026 auf bis zu 70,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR im Vergleich zu 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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