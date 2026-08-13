SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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13.08.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 58,50 EUR.
Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 58,50 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 61,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 140'839 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 20,85 Prozent wieder erreichen. Bei 15,41 EUR fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR aus. Am 13.05.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar ebenfalls -1,38 EUR je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 340.92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,58 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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