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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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13.07.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteidigt Stellung am Montagvormittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteidigt Stellung am Montagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,20 EUR.

SMA Solar
49.83 CHF 0.50%
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Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 54,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 54,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 53,00 EUR. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10'608 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 71,57 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,120 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.05.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,16 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 340.92 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 327.71 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

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Bildquelle: SMA Solar
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13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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