SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteidigt Stellung am Montagvormittag

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 54,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 54,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 53,00 EUR. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10'608 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 71,57 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,120 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.05.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,16 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 340.92 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 327.71 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen