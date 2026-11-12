SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 48,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bei 51,00 EUR. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 125'219 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 31,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2025 (26,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,22 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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