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12.11.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag auf grünem Terrain

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 49,52 EUR.

SMA Solar
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Um 12:28 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 49,52 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 51,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73'564 SMA Solar-Aktien.

Am 18.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 42,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2025 bei 26,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 46,28 Prozent sinken.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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