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12.10.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Montagvormittag tiefer

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 58,80 EUR nach.

SMA Solar
55.27 CHF 0.78%
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Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 58,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 58,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'897 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 21,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 171,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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