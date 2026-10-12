SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Montagvormittag tiefer
Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 58,80 EUR nach.
Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 58,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 58,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'897 SMA Solar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,24 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 21,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 171,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Montagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.