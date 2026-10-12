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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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12.10.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag gefragt

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag gefragt

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 59,40 EUR.

SMA Solar
55.61 CHF 1.41%
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Das Papier von SMA Solar konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 59,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 60,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18'375 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,68 EUR am 24.10.2025. Mit Abgaben von 63,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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