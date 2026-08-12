SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Vormittag

Um 09:28 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 56,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 57,55 EUR. Bei 56,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4'057 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Gewinne von 25,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 15,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,120 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar ebenfalls -1,38 EUR je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 340.92 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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