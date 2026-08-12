SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 57,85 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 57,85 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,55 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'759 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 73,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,38 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,54 Prozent auf 340.92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen
So schätzen die Analysten die SMA Solar-Aktie im Juli 2026 ein
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittwochnachmittag an (finanzen.ch)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)