SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 57,85 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,55 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'759 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 73,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,38 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,54 Prozent auf 340.92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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