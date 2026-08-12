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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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12.08.2026 12:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 57,85 EUR.

SMA Solar
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 57,85 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,55 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'759 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 73,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,38 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,54 Prozent auf 340.92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar
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