SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von SMA Solar legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 49,00 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 49,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'594 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 30,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR im Vergleich zu 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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