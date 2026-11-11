SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die SMA Solar-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 47,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22'737 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 26,60 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 44,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. SMA Solar gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 345.69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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