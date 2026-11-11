SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 49,06 EUR zu. Bei 49,40 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9'303 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 44,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 84,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.69 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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