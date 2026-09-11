SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Abschlägen

Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 59,00 EUR nach. In der Spitze büsste die SMA Solar-Aktie bis auf 58,25 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,35 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 2'780 Aktien.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2025 auf bis zu 17,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 70,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 345.69 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,21 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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