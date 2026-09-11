SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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11.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 59,65 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 59,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 60,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'126 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2025 auf bis zu 17,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,36 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat SMA Solar im vergangenen Quartal 345.69 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMA Solar 357.15 Mio. EUR umsetzen können.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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