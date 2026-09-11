SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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11.09.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag leichter
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 59,10 EUR.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 59,10 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 58,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'799 SMA Solar-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 19,63 Prozent zulegen. Bei 17,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 234,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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