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10.11.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Kursplus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,50 EUR zu.

SMA Solar
45.52 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 50,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8'568 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2025 erreicht. Abschläge von 46,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR im Vergleich zu 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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