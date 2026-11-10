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10.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag schwächer
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 47,90 EUR abwärts.
Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 47,90 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,80 EUR nach. Bei 50,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 88'154 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 47,60 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2025 auf bis zu 26,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 44,47 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.
Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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