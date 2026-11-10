SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 47,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 47,58 EUR. Bei 50,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46'952 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 48,59 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 44,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren