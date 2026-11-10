|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 47,58 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 47,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 47,58 EUR. Bei 50,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46'952 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 48,59 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 44,09 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 13.08.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar noch ein Gewinn pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 345.69 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Was Analysten von der SMA Solar-Aktie erwarten
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.