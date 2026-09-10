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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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10.09.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag auf rotes Terrain

SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 61,15 EUR.

SMA Solar
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Die SMA Solar-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 61,15 EUR abwärts. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,15 EUR ab. Bei 62,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 1'519 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 71,09 Prozent sinken.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber -1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 345.69 Mio. EUR – eine Minderung von -3,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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