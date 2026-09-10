SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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10.09.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 58,60 EUR abwärts.
Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,1 Prozent auf 58,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 57,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,20 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'151 Stück gehandelt.
Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 69,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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10.09.26
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|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
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