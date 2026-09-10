SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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10.09.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 59,55 EUR abwärts.
Die SMA Solar-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 59,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 59,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 6'065 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 15,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2025 bei 17,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 236,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.08.2026 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357.15 Mio. EUR gelegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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