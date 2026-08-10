SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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10.08.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 55,40 EUR.
Das Papier von SMA Solar konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 54,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'750 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,62 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,41 EUR am 03.09.2025. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 259,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,120 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.05.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,54 Prozent auf 340.92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SMA Solar ein EPS in Höhe von 2,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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