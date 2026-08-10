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10.08.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag gefragt

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 56,50 EUR.

SMA Solar
51.54 CHF 0.43%
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Um 16:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 56,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 57,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 51'182 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 20,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,41 EUR am 03.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 266,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Am 13.05.2026 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 340.92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357.15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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