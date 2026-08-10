SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Mittag

Das Papier von SMA Solar konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 56,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 56,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,95 EUR. Zuletzt wechselten 14'620 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 20,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 72,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,120 EUR. Am 13.05.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar ebenfalls -1,38 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 340.92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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