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09.11.2026 09:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit positiven Vorzeichen

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,30 EUR nach oben.

SMA Solar
46.50 CHF -0.31%
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Um 09:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 51,30 EUR. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,45 EUR aus. Bei 51,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 3'386 Aktien.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 92,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,21 Prozent auf 345.69 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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