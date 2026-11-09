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09.11.2026 16:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 50,35 EUR abwärts.
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 50,35 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 49,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 36'069 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 40,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2025 Kursverluste bis auf 26,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 47,17 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SMA Solar-Aktie. SMA Solar liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 EUR, nach -1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345.69 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 3,05 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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